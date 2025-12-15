Монголия начала принимать трудовых мигрантов из Непала. Фото

CentralAsia (MNG) -
Здесь вы можете узнать, сколько зарабатывают непальские рабочие в Монголии, какие у них профессии и многое другое.
Компания Sant HR, занимающаяся подбором иностранной рабочей силы, предоставляет услуги по найму специалистов всех уровней квалификации из таких стран, как Индия, США, Филиппины и Мьянма, а также по предоставлению жилья. По данным компании, они начали принимать на работу трудовых мигрантов из Непала.
Заработная плата рабочих из Непала:
помощник на заводе, помощник строителя, уборщик в ресторане — месячная зарплата ₮1.4-1.5 млн;
сварщик, электрик, сантехник, помощник повара — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;
няня — месячная зарплата около ₮1.6 млн;
официант, бармен — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;
оператор экскаватора — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;
портной — в зависимости от квалификации ₮1.6-2.1 млн;
водитель грузовика — 15 дней: ₮1.5 млн.
По данным компании, средняя зарплата в сельских районах Непала составляет 200-300 тысяч тугриков в месяц в монгольской валюте, поэтому работа в Монголии считается относительно высокооплачиваемой.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews