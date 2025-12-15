экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия начала принимать трудовых мигрантов из Непала. Фото
Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.
Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.

CentralAsia (MNG) -  

Здесь вы можете узнать, сколько зарабатывают непальские рабочие в Монголии, какие у них профессии и многое другое.

Компания Sant HR, занимающаяся подбором иностранной рабочей силы, предоставляет услуги по найму специалистов всех уровней квалификации из таких стран, как Индия, США, Филиппины и Мьянма, а также по предоставлению жилья. По данным компании, они начали принимать на работу трудовых мигрантов из Непала.

Рабочие из Непала проходят обучение.
Рабочие из Непала проходят обучение.
Прибыли непальские девушки, которые будут работать в детском саду "Друзья Амилы".
Прибыли непальские девушки, которые будут работать в детском саду "Друзья Амилы".
Непальские рабочие, приехавшие работать на пищевой завод.
Непальские рабочие, приехавшие работать на пищевой завод.
Молодые сварщики из Непала оттачивают свое мастерство на металлообрабатывающем заводе компании "Хайнаг метал хийц"
Молодые сварщики из Непала оттачивают свое мастерство на металлообрабатывающем заводе компании "Хайнаг метал хийц"

Заработная плата рабочих из Непала:

  • помощник на заводе, помощник строителя, уборщик в ресторане — месячная зарплата ₮1.4-1.5 млн;

  • сварщик, электрик, сантехник, помощник повара — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

  • няня — месячная зарплата около ₮1.6 млн;

  • официант, бармен — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

  • оператор экскаватора — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

  • портной — в зависимости от квалификации ₮1.6-2.1 млн;

  • водитель грузовика — 15 дней: ₮1.5 млн.

Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.
Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.
Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.
Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.

По данным компании, средняя зарплата в сельских районах Непала составляет 200-300 тысяч тугриков в месяц в монгольской валюте, поэтому работа в Монголии считается относительно высокооплачиваемой.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com