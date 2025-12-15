Монголия начала принимать трудовых мигрантов из Непала. Фото

Девушки из Непала прибыли в аэропорт Чингисхана.

CentralAsia (MNG)

Здесь вы можете узнать, сколько зарабатывают непальские рабочие в Монголии, какие у них профессии и многое другое.

Компания Sant HR, занимающаяся подбором иностранной рабочей силы, предоставляет услуги по найму специалистов всех уровней квалификации из таких стран, как Индия, США, Филиппины и Мьянма, а также по предоставлению жилья. По данным компании, они начали принимать на работу трудовых мигрантов из Непала.

Рабочие из Непала проходят обучение.

В Монголию прибыли непальские рабочие, которые будут работать в отеле «Тэрэлж» в качестве обслуживающего персонала, помощников поваров, кухонных рабочих, мойщиков посуды и сварщиков. Они прибыли по двухлетним контрактам.

Прибыли непальские девушки, которые будут работать в детском саду "Друзья Амилы".

Непальские рабочие, приехавшие работать на пищевой завод.

Молодые сварщики из Непала оттачивают свое мастерство на металлообрабатывающем заводе компании "Хайнаг метал хийц"

Заработная плата рабочих из Непала:

помощник на заводе, помощник строителя, уборщик в ресторане — месячная зарплата ₮1.4-1.5 млн;

сварщик, электрик, сантехник, помощник повара — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

няня — месячная зарплата около ₮1.6 млн;

официант, бармен — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

оператор экскаватора — месячная зарплата ₮1.8-2.1 млн;

портной — в зависимости от квалификации ₮1.6-2.1 млн;

водитель грузовика — 15 дней: ₮1.5 млн.

По данным компании, средняя зарплата в сельских районах Непала составляет 200-300 тысяч тугриков в месяц в монгольской валюте, поэтому работа в Монголии считается относительно высокооплачиваемой.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

