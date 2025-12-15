Детская консультативная поликлиника начнет оказывать хирургические услуги в 2026 году. Фото

Министр здравоохранения Чинбурэн Жигжидсурэн посетил Детскую консультативную поликлинику Национального центра охраны здоровья матери и ребенка (НЦОЗМР) 10 декабря 2025 года.

В 1949 году школьная амбулаторная клиника НЦОЗМР была расширена и получила название Детский поликлинический центр. Таким образом, с 1987 года клиника функционирует на своем нынешнем месте, занимая общую площадь 1100м², и в ней работают три отделения: амбулаторное, диагностическое и радиологическое. В предоставлении лечебных услуг в этих отделениях возникало множество трудностей. Теперь здесь расположена новая Детская консультативная поликлиника площадью 3830м². Кроме того, три действующих отделения были расширены до 12, увеличившись в четыре раза.

По данным Министерства здравоохранения, поликлиника ежедневно принимает от 1000 до 1200 детей, большинство случаев касаются распространенных педиатрических заболеваний в области неврологии, кардиологии и оториноларингологии.

В сезон гриппа в клиниках, занимающихся лечением респираторных и пищеварительных заболеваний, наблюдается увеличение числа пациентов, а общее количество посещений почти удваивается с началом школьных каникул.

Директор поликлиники Наранцацрал Эрдэнэбилэг сообщил, что ведется подготовка к расширению охвата услугами и увеличению штата сотрудников в периоды пиковой нагрузки.

В настоящее время клиника предоставляет 14 видов амбулаторных консультаций и 12 видов диагностических услуг. Продолжаются ремонтные работы, в рамках которых в 2026 году будет открыто отделение дневной хирургии.

Запись на прием осуществляется заранее по телефонам 7611-2180 и 1800-0119, что помогает семьям избежать длинных очередей и снизить риск заражения.

Шестиэтажная пристройка к Детской консультативной поликлинике открылась в сентябре 2025 года и теперь предоставляет комплексные специализированные амбулаторные и диагностические услуги детям до 18 лет.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

