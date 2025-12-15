Дочь известного монгольского борца будет играть в корейской премьер-лиге

CentralAsia (MNG) -
Монгольская спортсменка ЭНХСОЁЛ Жамьяанпүрэв подписала контракт с «Red Sparks», крупным волейбольным клубом Южной Кореи.
Ранее Энхсоёл играла в Корейской школьной и студенческой волейбольной лиге.
Энхсоёл, которая совершенствовала свои навыки волейбола во время учебы в начальной школе в Улан-Баторе и средней школе в провинции Чоннам, Южная Корея, достигла своей цели. В этом году 20-летняя девушка, известная в местном масштабе как Inkushi (Энхүүш), начнет играть за команду Red Sparks на этой неделе.
Интересно, что отцом Энхсоёл является Жамьяанпурэв Мижиддорж, который имеет звания государственный сокол Монголии по национальной борьбе, а матерью — Нарантуяа Лхавгадорж, волейболистка и чемпионка страны.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews