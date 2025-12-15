экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дочь известного монгольского борца будет играть в корейской премьер-лиге

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская спортсменка ЭНХСОЁЛ Жамьяанпүрэв подписала контракт с «Red Sparks», крупным волейбольным клубом Южной Кореи.

Ранее Энхсоёл играла в Корейской школьной и студенческой волейбольной лиге.

Энхсоёл, которая совершенствовала свои навыки волейбола во время учебы в начальной школе в Улан-Баторе и средней школе в провинции Чоннам, Южная Корея, достигла своей цели. В этом году 20-летняя девушка, известная в местном масштабе как Inkushi (Энхүүш), начнет играть за команду Red Sparks на этой неделе.

Интересно, что отцом Энхсоёл является Жамьяанпурэв Мижиддорж, который имеет звания государственный сокол Монголии по национальной борьбе, а матерью — Нарантуяа Лхавгадорж, волейболистка и чемпионка страны.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com