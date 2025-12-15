Поступил запрос о предъявлении обвинения губернатору Баян-Өлгий по делу об охоте на снежного барса

Поступил запрос о предъявлении обвинений губернатору Баян-Өлгий Зангару Есентаю в связи с охотой на снежного барса в горах Алтай-Таванбогд.

В национальном парке в горах Алтай-Таванбогд, государственном заповеднике, был убит снежный барс, занесенный в Красную книгу.

В сентябре этого года полиция обнаружила и задержала лиц, пытавшихся охотиться и продавать крайне редких снежных барсов с священной горы Алтай-Таванбогд в аймаке Баян-Өлгий.

Прокурор предъявляет обвинение гражданам А.Б. и Х.Т., совершившим преступление, а именно, в совершении преступления, заключающегося в отстреле и транспортировке редкого животного. Также поступают сообщения о том, что некоторые чиновники аймака причастны к этому делу, пытаясь продать редкое животное по завышенной цене.

Прокуратура аймака Баян-Өлгий подала ходатайство о предъявлении обвинения виновному, и предполагается, что указания дал губернатор аймака Зангар Есентай. «Х.Т.», которому было предъявлено обвинение по этому делу, связался с губернатором Зангаром Есентаем по электронной почте и написал о том, что делать со снежным барсом, на которого он охотился.

