Посол США: Рад встретиться со своим хорошим другом, спикером парламента Учралом

«Я был очень рад встретиться сегодня со своим лучшим другом, спикером Учралом Ням-осором. Мы договорились о дальнейшем укреплении отношений между Соединенными Штатами и Монголией. Я рад услышать о его стремлении поддержать частный сектор и инвестиционный климат в Монголии. Мы будем работать вместе, чтобы привлечь больше американских инвесторов и способствовать экономическому процветанию в обеих наших странах», — написал посол Ричард Буанган на своей странице X 10 декабря.

10 декабря спикер Великого Государственного Хурала (ВГХ) Учрал Ням-осор принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Монголии Ричарда Буангана.

В начале встречи спикер ВГХ Учрал Ням-осор подчеркнул, что Монголия придает большое значение отношениям, которые она развивает со своим «третьим соседом», близким другом и надежным партнером, Соединенными Штатами Америки. Он сказал: «Я рад, что отношения и сотрудничество между нашими двумя странами расширяются и развиваются на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека, свобода и верховенство права. Высший законодательный орган и члены парламента являются важным мостом между отношениями и сотрудничеством двух стран. Межпарламентское сотрудничество также играет важную роль в отношениях между нашими двумя странами».

Спикер ВГХ выразил удовлетворение успешной реализацией Программы увеличения общего водоснабжения, направленной на устойчивое и долгосрочное увеличение водоснабжения Улан-Батора, в рамках второго соглашения между правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия», и одновременно как символ реального сотрудничества между нашими двумя странами.

Он выразил уверенность в том, что визиты на высоком уровне между двумя странами будут продолжаться и в будущем, укрепляя политическое доверие и расширяя масштабы сотрудничества. Он добавил, что привержен расширению взаимовыгодного сотрудничества в новых областях, таких как искусственный интеллект, технологическая революция, возобновляемая энергия, важные полезные ископаемые, освоение космоса и развитие электроники.

Посол Ричард Буанган поздравил его с избранием на пост спикера Великого Государственного Хурала и отметил, что отношения и сотрудничество между двумя странами расширяются не только на двусторонней, но и на региональной и международной арене. Он заявил о своем намерении обогатить сотрудничество реальным торгово-экономическим содержанием и придает большое значение укреплению связей между людьми. Он выразил намерение и дальше активизировать сотрудничество между Конгрессом США, ВГХ Монголии и парламентскими группами, а также расширить связи между членами парламентов.

В конце встречи спикер Учрал Ням-Осор заявил, что они договорились о сотрудничестве во всех областях, добавив, что наша страна при пересмотре Закона об общем образовании указала, что основным иностранным языком обучения должен быть английский. В этой связи он попросил и дальше уделять внимание увеличению числа учителей английского языка-волонтеров из США, в том числе волонтеров Корпуса мира.

Он также заявил, что ВГХ работает над созданием необходимой правовой и нормативной среды для всестороннего внедрения государственно-частного партнерства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о том, как эффективно организовать обмен информацией и опытом между парламентами и укрепить сотрудничество между законодательными органами двух стран, сообщает пресс-служба ВГХ.

