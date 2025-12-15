экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число погибших при стрельбе на пляже в Сиднее увеличилось до 16 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших при стрельбе на пляже Бондай в австралийском Сиднее увеличилось до 16, сообщает The Sydney Morning Herald. Еще 42 человека, включая четверых детей и двух полицейских, госпитализированы.

Как уточнили правоохранительные органы, 14 человек погибли на месте происшествия. 10-летняя девочка и 40-летний мужчина умерли в больнице. По данным полиции, самому старшему из погибших было 87 лет. 

Стрельбу в Сиднее начали два вооруженных мужчины. Полиция Австралии назвала нападение терактом. Правоохранители уточнили, что 14 декабря — первый день еврейского праздника Ханука. По предварительным данным, нападение готовилось несколько месяцев. На месте происшествия найдено взрывное устройство. Один из нападавших застрелен, второй — ранен и госпитализирован под охраной полиции.

