Токаев расширил полномочия спецслужбы Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, наделяющий Комитет национальной безопасности (КНБ) новыми функциями и полномочиями. Документ опубликован в банке официальных нормативных актов.

Часть его положений вступили в силу 9 декабря (в день подписания). Однако пункты, касающиеся работы с материальными резервами, начнут действовать с января 2027 года. Новый указ расширяет участие КНБ в системе предотвращения экономических и террористических угроз.

Спецслужба теперь будет предоставлять по запросу уполномоченного органа сведения из собственных информационных систем для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ также уточняет полномочия КНБ в области государственного материального резерва — комитет сможет вносить предложения в уполномоченный орган по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей, принимать решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва, размещать заказы на поставку материальных ценностей резерва и так далее.

В предыдущий раз Токаев расширил полномочия Комитета нацбезопасности в прошлом году. Тогда КНБ наделили правом разрабатывать, создавать и приобретать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения;

  • проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности;
  • привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников;
  • создавать и использовать специальный государственный архив;
  • организовывать и руководить деятельностью пограничных представителей;
  • разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты в области защиты государственных секретов, а также вести работу, направленную на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности.
