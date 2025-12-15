экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев посетит Японию с официальным визитом
Токаев
Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Японию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Поездка главы государства намечена на 18 – 20 декабря. В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии. 

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе саммита «Центральная Азия – Япония».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com