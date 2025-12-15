Токаев посетит Японию с официальным визитом

Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Японию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Поездка главы государства намечена на 18 – 20 декабря. В рамках визита запланированы встречи с императором Нарухито, премьер-министром Санаэ Такаичи, а также представителями деловых кругов Японии.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе саммита «Центральная Азия – Япония».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения