Стрельба на пляже в Сиднее: Нападавшими оказались отец и сын

CentralAsia (CA) - В австралийском Сиднее объявили траур по жертвам стрельбы на еврейском праздновании Хануки на пляже Бонди. По данным полиции, нападение совершили отец и сын. В результате атаки погибли 16 человек, сообщает Reuters.

50-летнего мужчину застрелили полицейские на месте. Его 24-летний сын находится в больнице в критическом состоянии. Австралийские СМИ сообщают, что нападавшие – Саджид и Навид Акрамы. Полиция пока официально не раскрыла их имена. Очевидцы рассказали, что стрельба продолжалась около 10 минут. В это время на пляже находились сотни людей. В праздничном мероприятии в парке рядом с пляжем участвовали около тысячи человек.

Более 40 человек пострадали, включая двух полицейских – они находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Возраст погибших – от 10 до 87 лет.

Одного из вооружённых мужчин во время атаки обезвредил случайный прохожий. Австралийский телеканал 7News сообщил, что это 43-летний владелец овощной лавки Ахмед аль-Ахмед, отец двоих детей. Он получил два огнестрельных ранения и перенёс операцию. Американский миллиардер Билл Экман пожертвовал почти $100 тыс. Ахмеду эль Ахмеду. Сбор средств в его поддержку превысил $493 тыс. 751.

Полиция сообщила, что старший из нападавших имел лицензию на оружие с 2015 года и владел шестью зарегистрированными единицами. По видеозаписям с места происшествия видно, что использовались винтовка и дробовик. Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк сообщил, что отец прибыл в страну в 1998 году по студенческой визе. Его сын родился в Австралии и имел гражданство.

Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что полиция рассматривает произошедшее как целенаправленное нападение на еврейскую общину. По его словам, соболезнования направили в том числе президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Стрельба на пляже Бонди стала крупнейшим по числу погибших вооружённым нападением в Австралии с 1996 года, когда 35 человек погибли в Порт-Артуре.

Власти усилили охрану еврейских мероприятий.