Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан, возобновляет транзит в Узбекистан

CentralAsia (KZ) - Казахстан в декабре увеличил поставки нефти в Кыргызстан, возобновляет транзит в Узбекистан, говорится в сообщении АО «КазТрансОйл».

Казахстан возобновил поставки нефти в Кыргызстан в ноябре этого года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году.

«До конца 2025 года КТО направит в Кыргызстан до 30.000 тонн нефти. Транзит нефти в Узбекистан запланирован в декабре текущего года в объеме до 35.000 тонн. Совокупный объем поставки нефти в оба направления составит до 65 тыс. тонн, из которых до 55 тыс. тонн – в текущем месяце», - сообщила компания.

Транспортировка нефти по всем направлениям осуществляется по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта Шагыр КТО, где производится налив нефти в железнодорожные цистерны.

