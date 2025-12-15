В ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки и похолодание

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана под влиянием обширного циклона сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны – дождь и снег, гололед, в горных районах – метель, сообщает «Казгидромет».

Также по республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны ночью и утром туман.

В западных регионах температура воздуха будет колебаться ночью от -10-18 до -3-13 градусов, днем от 0-15 до -3+5 градусов. В северных, центральных и восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до -12-28 градусов, днем до -8-18 градусов. Также похолодает на юге и юго-востоке страны: ночью до -5-20 градусов, днем до 1-13 градусов.

