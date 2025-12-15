В Южной Корее спецпрокурор обвинил экс-президента Юн Сок Ёля в провокации агрессии КНДР

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в попытке спровоцировать Северную Корею на военную агрессию, чтобы оправдать ввод военного положения в декабре 2024 года и устранить политических оппонентов, сообщает в понедельник Reuters по итогам брифинга специального прокурора Чо Ын Сока.

Юн Сок Ёль обвиняется в отправке дронов в воздушное пространство КНДР с целью спровоцировать ответную реакцию. Несколько беспилотников разбились неподалеку от Пхеньяна. В декабре 2024 года он ввел в стране военное положение, что вызвало резкое возмущение населения. Парламент проголосовал за отмену решения, и президент с этим согласился. Затем депутаты инициировали процедуру импичмента.

Всего за шесть месяцев расследования тех событий команда спецпрокурора предъявила обвинения 24 фигурантам, включая экс-главу и пятерых членов кабмина. Среди них бывший министр обороны Ким Е Хен и бывший командующий контрразведкой ВС Южной Кореи Е Ин Хену. Им инкриминируется злоупотребление властью и «содействие потенциальному противнику».