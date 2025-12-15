Зеленский допустил отказ от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, если США и европейские страны предоставят гарантии безопасности, пишет Reuters.

«С самого начала Украина хотела вступить в НАТО — это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это стремление», — сказал Зеленский 14 декабря, отвечая на вопросы журналистов в чате WhatsApp.

«Сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии, подобные статье 5, для нас от США, и гарантии безопасности от европейских коллег, а также других стран — Канады, Японии — являются возможностью предотвратить еще одно российское вторжение», — добавил Зеленский.

«И это уже компромисс с нашей стороны», — сказал он, добавив, что гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО Зеленский сделал перед началом переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые начались в Берлине 14 декабря. Уиткофф после первого дня переговоров заявил, что на них достигнут «значительный прогресс», не став уточнять детали. В понедельник, 15 декабря, переговоры продолжатся.

Отказ от вступления Украины в НАТО — один из пунктов мирного плана, который продвигает администрация президента США Дональда Трампа. Россия неоднократно заявляла, что выступает категорически против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.