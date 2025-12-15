В мире впервые отмечается Всемирный день тюркских языков

CentralAsia (KZ) - 15 декабря международное сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркских языков. Такое решение было принято на прошедшей в ноябре в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО. В организации считают это важным шагом на пути к признанию языкового разнообразия, обогащающего общее человеческое наследие.

«Выбор даты символичен и имеет глубокий смысл, — сообщает Служба новостей ООН. — 15 декабря 1983 года датский лингвист Вильгельм Томсен объявил об успешной расшифровке алфавита Орхонских надписей — одного из старейших известных письменных источников. Надписи были созданы древними тюрками в VIII веке нашей эры в Орхонской долине, на территории современной Монголии и обнаружены в 1889 году. Достижение Томсена дало бесценное представление о языковой традиции, которая сегодня связывает десятки общин по всей Евразии».

ЮНЕСКО подчёркивает, что языки, принадлежащие к тюркской языковой семье, такие как, среди прочих, азербайджанский, казахский, кыргызский, турецкий, туркменский и узбекский, являются родными для более чем 200 миллионов человек на территории площадью около 12 миллионов кв. км.

Богатое документальное наследие на тюркских языках, а также яркие устные традиции разделяют более 10 государств.

С инициативой отмечать Всемирный день выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Её поддержала 21 страна.

Объявив Всемирный день тюркских языков, ЮНЕСКО подчёркивает важность языкового сотрудничества, культурного сближения и диалога между цивилизациями.

Инициатива призвана укрепить международное сотрудничество в области лингвистических исследований, образования и культурного обмена. ЮНЕСКО отмечает, что этот день будет способствовать проведению масштабных научных исследований и развитию глобального диалога, направленного на сохранение тюркских языков.

Во Всемирный день тюркских языковых будут проходить культурные и академические мероприятия, в том числе выставки, посвящённые языковому наследию, лекции и публичные дискуссии, литературные и поэтические вечера.

