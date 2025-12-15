В Нью-Дели из-за смога отменены и задержаны сотни авиарейсов, затруднено движение поездов

CentralAsia (CA) - Более 100 авиарейсов отменены, свыше 300 задержаны в аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за смога, пишет NDTV.

Аэропорт Нью-Дели на своей странице в социальной сети X опубликовал предупреждение для пассажиров, указав, что из-за густого тумана возможны перебои в работе авиалиний. Для получения актуальной информации о рейсах пассажирам рекомендуется обращаться в свои авиакомпании.

Авиакомпании призвали пассажиров заблаговременно планировать поездки в аэропорт из-за возможных задержек движения на дорогах из-за смога.

Из-за плохой видимости свыше 90 поездов, которые прибывают в Дели и отправляются из него, были задержаны на шесть-семь часов.

Утром 15 декабря индекс качества воздуха (AQI) в столице Индии Нью-Дели достиг 456, что является вторым худшим показателем за сезон. Значения AQI выше 401 относят к категории опасных, по данным Центрального совета по контролю за загрязнением окружающей среды Индии.

13 декабря местные власти из-за резкого повышения уровня загрязнения воздуха ввели запрет на все строительные, а также демонтажные работы в Дели и его окрестностях. Кроме того, 50% сотрудников государственных и частных организаций были переведены на удаленную работу, занятия в школах предписано проводить в гибридном режиме, что предполагает как в очную, так и в онлайн-формат.