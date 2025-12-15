На президентских выборах в Чили победил ультраконсерватор Хосе Антонио Каст

CentralAsia (CA) - Во втором туре президентских выборов в Чили победу одержал ультраконсерватор Хосе Антонио Каст, сообщает Associated Press. По итогам обработки бюллетеней, поданных на выборах 14 декабря, Каст набрал 58,2% голосов.

Его соперница, Жаннетта Хара — член Коммунистической партии, бывшая министр труда — получила 41,8%.

В первом туре Каст набрал 24% голосов, а лидировала тогда Хара с 27%.

Как отмечает Associated Press, Каст станет первым ультраконсервативным президентом Чили за более чем 35 лет.

«Чили нуждается в порядке — порядке на улицах, в государстве, в приоритетах, которые были потеряны», — заявил Каст в победной речи. По его словам, он расценивает результаты голосования во втором туре как «широкий мандат», предоставленный жителями страны, который также является для него «огромной ответственностью».

Хара поздравила Каста с победой и, обращаясь к своим сторонникам, отметила, что «именно поражение позволяет лучше узнать себя».

С победой Каста, в числе прочих, уже поздравили аргентинский президент-либертарианец Хавьер Милей и госсекретарь США Марко Рубио. «Левые отступают», — прокомментировал Милей победу ультраконсерватора в Чили.

Президент Чили избирается на четырехлетний срок без возможности переизбрания.

На предыдущих президентских выборах, прошедших в Чили в 2021 году, во втором туре встречались Хосе Антонио Каст и Габриэль Борич. Каст, лидировавший после первого тура, проиграл. 35-летний Борич, шедший на выборы от левой коалиции, стал самым молодым президентом в истории Чили.

Associated Press отмечает, что Чили стала еще одной страной Южной Америки — от Аргентины до Боливии — где на недавно прошедших выборах демократы потерпели поражение.