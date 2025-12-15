До 21 увеличилось число погибших в результате наводнения в Марокко

CentralAsia (CA) - До 21 выросло число жертв наводнения на западе Марокко. Об этом 15 декабря сообщает телеканал Medi 1TV в социальной сети X.

«Число погибших в результате наводнения возросло до 21 человека», — говорится в публикации.

Государственные службы продолжают всестороннюю мобилизацию для помощи пострадавшему населению, поиска пропавших без вести и восстановления поврежденной инфраструктуры.

Днем ранее сообщалось, что после сильных гроз, обрушившихся на регион и вызвавших исключительное наводнение за очень короткий период, предварительный отчет указывал на семь погибших и еще 20 пострадавших, которые получают медицинскую помощь.