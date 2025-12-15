экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв наводнений в Марокко выросло до 37

CentralAsia (CA) -  В результате наводнений на западе Марокко погибли 37 человек. Об этом сообщает издание TanjaNews со ссылкой на данные местных властей. Ранее было известно о 20 жертвах.

Еще 14 человек получают медицинскую помощь. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Наводнения начались в прибрежной провинции Сафи 14 декабря из-за сильных дождей. Затоплено не менее 70 домов и магазинов, повреждено несколько дорог.

