Число жертв наводнений в Марокко выросло до 37
- 17:55, 15 декабря 2025
CentralAsia (CA) - В результате наводнений на западе Марокко погибли 37 человек. Об этом сообщает издание TanjaNews со ссылкой на данные местных властей. Ранее было известно о 20 жертвах.
Еще 14 человек получают медицинскую помощь. Поисково-спасательные операции продолжаются.
Наводнения начались в прибрежной провинции Сафи 14 декабря из-за сильных дождей. Затоплено не менее 70 домов и магазинов, повреждено несколько дорог.
