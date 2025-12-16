Монголы произвели фурор во Вьетнаме. Монгольская команда выиграла чемпионат мира в седьмой раз. Фото

CentralAsia (MNG) -

12 декабря Хошимин превратился в крупнейшую в мире «арену для развития мозга» в честь открытия 34-го Чемпионата мира по памяти (WMC 2025), который впервые прошел с 12 по 14 декабря 2025 года во Вьетнаме.

Монгольская команда завоевала 66 из 90 возможных медалей, став чемпионами мира по памяти в седьмой раз.

Соревнования знаменуют собой историческую веху, поскольку принимающая сторона внедряет новые стандарты, основанные на технологиях, и одновременно чтит наследие этого вида спорта.

В WMC 2025 приняли участие 290 спортсменов из почти 30 стран и территорий, включая ведущие страны, специализирующиеся на видах спорта, требующих запоминания, такие как Великобритания, Германия, США, Монголия, Китай, Индия и Япония.

Спортсмены соревновались в 10 самых сложных категориях этой дисциплины, проверяющих скорость, точность и умственную выносливость, включая скоростные показатели, абстрактные образы и устные числа.

Основанный в 1991 году Тони Бузаном и Раймондом Кином, Чемпионат мира по развитию памяти является старейшим и самым престижным в мире турниром по развитию памяти. Его цель — расширить границы человеческого познания и способствовать глобальному развитию интеллектуальных видов спорта.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

