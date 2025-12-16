Монгольская команда по PUBG завоевала бронзовую медаль на ЧМ, её игрок стал MVP и получил новый Porsche Cayenne

CentralAsia (MNG) -
Чемпионат мира по PUBG MOBILE 2025, проходивший с 24 ноября по 14 декабря, завершился.
Гранд-финал чемпионата мира по PUBG MOBILE 2025 состоялся 14 декабря, и за первое место «вели бой насмерть» команды из Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Мексики, Монголии, Бразилии, Турции, Таиланда, Саудовской Аравии и Китая.
В итоге первое место заняла бразильская команда Alpha 7 Esports, второе — турецкая ULF Esports, а третье — монгольская Alpha Gaming. Примечательно, что игрок Бурэнбаяр «TOP» Алтангэрэл был признан MVP финала за свою игру на турнире и получил новый Porsche Cayenne.
В состав команды Alpha Gaming по PUBG Mobile входят такие игроки, как DOK, TOP, Zyol, REFUS, B4RON и Archer, а также недавно присоединившиеся EAST, сформировавшие сильный монгольский состав, известный своими успехами на таких турнирах, как PUBG Mobile World Cup и PMSL, как подробно описано на Esports Charts и Liquipedia.
Основные моменты текущего/недавнего состава:
-
DOK (Ууганбаяр Дөлгөөн)
-
TOP (Бурэнбаяр Алтангэрэл)
-
Zyol (Золбоот Баярцэнгэл)
-
REFUS (Амгалан Анхбилэг)
-
B4RON (Даваажаргал Наранбаатар)
-
Archer (Red Lmnto)
-
EAST (присоединился в августе 2025 г.)
-
Rikesh, Reince (также приобретены в составе 4Merical Vibes)
