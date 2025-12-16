Монгольская команда по PUBG завоевала бронзовую медаль на ЧМ, её игрок стал MVP и получил новый Porsche Cayenne

Чемпионат мира по PUBG MOBILE 2025, проходивший с 24 ноября по 14 декабря, завершился.

Гранд-финал чемпионата мира по PUBG MOBILE 2025 состоялся 14 декабря, и за первое место «вели бой насмерть» команды из Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Мексики, Монголии, Бразилии, Турции, Таиланда, Саудовской Аравии и Китая.

слева: Бурэнбаяр «TOP» Алтангэрэл был признан MVP финала за свою игру на турнире и получил новый Porsche Cayenne.

В итоге первое место заняла бразильская команда Alpha 7 Esports, второе — турецкая ULF Esports, а третье — монгольская Alpha Gaming. Примечательно, что игрок Бурэнбаяр «TOP» Алтангэрэл был признан MVP финала за свою игру на турнире и получил новый Porsche Cayenne.

В состав команды Alpha Gaming по PUBG Mobile входят такие игроки, как DOK, TOP, Zyol, REFUS, B4RON и Archer, а также недавно присоединившиеся EAST, сформировавшие сильный монгольский состав, известный своими успехами на таких турнирах, как PUBG Mobile World Cup и PMSL, как подробно описано на Esports Charts и Liquipedia.

Основные моменты текущего/недавнего состава:

DOK (Ууганбаяр Дөлгөөн)

TOP (Бурэнбаяр Алтангэрэл)

Zyol (Золбоот Баярцэнгэл)

REFUS (Амгалан Анхбилэг)

B4RON (Даваажаргал Наранбаатар)

Archer (Red Lmnto)

EAST (присоединился в августе 2025 г.)

Rikesh, Reince (также приобретены в составе 4Merical Vibes)

Татар С.Майдар

