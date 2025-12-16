Монголия обеспечивает 75% своих потребностей в яйцах и 100% потребностей в мясе и молоке за счет внутренних поставок

В результате инициативы «продовольственная революция» в Монголии было введено в эксплуатацию 53 завода, производящих более 1000 новых видов продукции.

Прошло три года с момента запуска национального движения «Продовольственное снабжение и безопасность», целью которого является удовлетворение внутренних потребностей в основных продуктах питания и, в конечном итоге, превращение страны в экспортера продовольствия.

В 2022-2025 годах более 2500 предприятий получили долгосрочные, низкопроцентные и льготные кредиты на сумму ₮1.3 трлн в в рамках «Продовольственной революции».

В результате производственные мощности предприятий увеличились как минимум вдвое. Введены в эксплуатацию 53 завода, выпускающих более 1000 новых видов пищевой продукции.

Например, в 2022 году Монголия была на 100% самообеспечена мясом, но к 2025 году этот показатель остался на уровне 100%. Самообеспеченность мясными продуктами составляла 69%, а к 2025 году – 79%; самообеспеченность жидким молоком в те же годы составляла 100%; самообеспеченность молочными продуктами составляла 84% в 2022 году, а к 2025 году – 87%.

Кроме того, к 2025 году мы достигли 100% самообеспеченности картофелем, 97% морковью, 95% капустой, 98% репой, 97% луком, 85% чесноком и 100% свеклой.

В этом году Монголия на 77% самообеспечена мукой и на 67% — хлебобулочными изделиями.

В 2022 году 56% яиц поставлялось из внутренних источников, а к 2025 году этот показатель достигла 75%. Ежегодная потребность монголов в яйцах также выросла и превысила 600 миллионов.

В результате движения «Продовольственная революция», кампании «Целина IV», программ «Новый кооператив» и «Белое золото» в пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности было создано 44 тысячи новых рабочих мест. На легкую и пищевую промышленность приходится более 60 процентов валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о стабильности и укреплении кластерной системы в указанных секторах.

