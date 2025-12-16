Монголия установила стратегические партнерские отношения со всеми странами «Большой семерки»

Государственный визит президента Монголии в Италию завершает внешнеполитическое партнерство нашей страны в рамках «Большой семерки» или G7.

Среди членов «Большой семерки» Монголия установила партнерские отношения с Соединенными Штатами (Стратегическое партнерство третьего соседства), Японией (Особое стратегическое партнерство), Германией (Стратегическое партнерство), Францией (Эксклюзивное партнерство) и Канадой (Всеобъемлющее партнерство), а также разработала план партнерства с Соединенным Королевством. Когда осталась только Италия, было установлено стратегическое партнерство в связи с недавним визитом президента.

Без прохождения каких-либо этапов в процессе партнерства (равноправное партнерство, партнерство на основе сотрудничества, взаимодополняющее партнерство, добрососедское партнерство, расширенное партнерство, всестороннее партнерство, расширенное всестороннее партнерство, всестороннее партнерство) мы немедленно становимся стратегическими партнерами. На сегодняшний день Монголия установила стратегические партнерства с 10 странами. За последние два года их число увеличилось на две: в 2024 году — с Германией и Казахстаном, а в 2025 году — с Турцией и Италией.

«Большая двадцатка» или G20

G20, на английском языке The Group of Twenty, major advanced and emerging economies («Группа двадцати, крупнейшие развитые и развивающиеся экономики»).Неформальный клуб или форум правительств и центральных банков 19 высокоразвитых стран. «19+2» включает Европейский союз и Африканский союз. G20 станет огромным пространством для развития, финансирования и, возможно, геополитического сотрудничества, охватывая 85% мирового валового внутреннего продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.

Но если вам интересно, с кем из этих G20 стран сотрудничает наша страна, а кто остался за бортом:

Монголия поддерживает всестороннее партнерство с Австралией. Монголия разработала план действий по переходу от сотрудничества с Великобританией к всеобъемлющему партнерству. Монголия поддерживает стратегические партнерские отношения с Германией, Индией, Италией, Соединенными Штатами, Турцией, Южной Кореей и Японией. Наша страна также поддерживает всесторонние стратегические партнерства с Китаем и Россией.

Наша страна также поддерживает всестороннее партнерство с Канадой в целях обеспечения общего процветания, регионального мира и стабильности. Она также подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европой.

В качестве партнеров остаются шесть стран: Аргентина, Бразилия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Южная Африка, а также Африканский союз.

Примечательно, что страны «Большой семерки» установили прямое стратегическое партнерство с Италией без каких-либо дополнительных шагов.

В ходе государственного визита стороны подтвердили свою приверженность обогащению монголо-итальянских отношений и сотрудничества экономическими выгодами, а также быстрому увеличению торговли и инвестиций, в том числе путем создания устойчивых цепочек поставок в секторах моды и кашемира, а также поддержки малых и средних предприятий и промышленного сотрудничества в приоритетных секторах, таких как сельскохозяйственное производство, возобновляемая энергетика и технологии, способствующие энергетическому переходу. Министр иностранных дел г-жа Батцэцэг Батмөнх отметила: «Пусть монголо-итальянское «стратегическое партнерство» укрепит взаимовыгодное сотрудничество во всех секторах, послужит катализатором будущего развития и устойчивого роста, а также будет способствовать благополучию, гармонии и прогрессу народов». И это поистине верный вывод.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

