Университет науки и технологий привлек первые инвестиции из-за рубежа

слева: Йошида Такада и Намнан Төмөрпурэв

Монгольский университет науки и технологий учредил фонд Endowment Fund в соответствии с международными стандартами с целью обеспечения долгосрочной финансовой стабильности университета и поддержки его стратегического развития.

Компания SMC Corporation, ведущая японская группа компаний в области промышленной автоматизации, сделала первоначальное пожертвование в размере ₮2.5 млрд (около $705 840) и согласилась продолжить сотрудничество.

Подтверждением этого сотрудничества стало подписание 12 декабря 2025 года соглашения между ректором Университета науки и технологий Намнаном Төмөрпурэвом и президентом корпорации SMC Йошидой Такадой о о «Сотрудничестве в инвестировании в Endowment Fund».

Стороны договорились использовать первую крупную инвестицию из фонда Endowment Fund для следующих целей:

Поддержка программ стажировки для инженеров из Японского университета науки и технологий;

Поддержка деятельности в области обучения, исследований и инноваций, как это определено в стратегии развития университета;

Эффективное использование средств в долгосрочной перспективе для осуществления таких политических мероприятий, как поддержка университетской инфраструктуры.

Это мероприятие, привлекающее инвестиции в фонд Endowment Fund, открывает новую страницу в устойчивом финансировании высшего образования в Монголии и является важным шагом на пути к способности университета развивать исследования и инновации на мировом уровне, не полагаясь исключительно на плату за обучение.

Университет науки и технологий продолжит реализацию долгосрочной стратегии финансовой стабильности и развития университета, обеспечивая устойчивое функционирование фонда Endowment Fund и сотрудничая с выпускниками, предприятиями и бизнес-организациями для получения, сохранения и приумножения средств от доноров и инвесторов.

