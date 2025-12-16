Netflix снимет документальный фильм о конном параде в Монголии в 2026 году, в котором примут участие 56 стран

CentralAsia (MNG) -
Официально началась подготовка к Национальному фестивалю Наадам 2026 года, и заместитель премьер-министра Ганхуяг Хассуурь заявил, что это событие привлечет беспрецедентное международное внимание.
На совещании с девятью подкомитетами, ответственными за фестиваль, официальные лица объявили, что Netflix снимет документальный фильм, посвященный конному параду фестиваля, запланированному на 20–23 июня 2026 года.
Организаторы подтвердили, что в параде примут участие представители 56 стран, что сделает его крупной международной демонстрацией конной культуры Монголии.
В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН объявить 11 июля «Всемирным днем лошади», инициированным президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, организационному комитету было поручено разработать программу, посвященную культуре лошадей. Эти мероприятия займут видное место на церемониях открытия и закрытия, а также на местных мероприятиях Наадам по всей Монголии.
Вице-премьер Ганхуяг распорядился внедрить единую систему вещания, чтобы все телеканалы могли одновременно транслировать церемонии открытия и закрытия, а также скачки, обеспечивая бесперебойное национальное вещание.
Для обеспечения высоких стандартов производства заместитель премьер-министра также распорядился заблаговременно назначить креативного директора фестиваля для церемоний открытия и закрытия; директор должен быть выбран к 20 февраля 2026 года, чтобы обеспечить достаточное время для подготовки.
В числе других вопросов, обсуждавшихся комитетом, следует отметить: проведение опроса команд по конному спорту и стрельбе из лука, уже прошедших квалификацию на Наадам 2025 года; представление в следующем месяце полного бюджета и плана на Наадам 2026 года, а также проекта поправок к нормативным актам; разработка политики поддержки мероприятий Наадама, организованных монголами, проживающими за рубежом; укрепление связей с диаспорой.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews