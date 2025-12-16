Netflix снимет документальный фильм о конном параде в Монголии в 2026 году, в котором примут участие 56 стран

CentralAsia (MNG) -

Официально началась подготовка к Национальному фестивалю Наадам 2026 года, и заместитель премьер-министра Ганхуяг Хассуурь заявил, что это событие привлечет беспрецедентное международное внимание.

На совещании с девятью подкомитетами, ответственными за фестиваль, официальные лица объявили, что Netflix снимет документальный фильм, посвященный конному параду фестиваля, запланированному на 20–23 июня 2026 года.

Организаторы подтвердили, что в параде примут участие представители 56 стран, что сделает его крупной международной демонстрацией конной культуры Монголии.

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН объявить 11 июля «Всемирным днем ​​лошади», инициированным президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, организационному комитету было поручено разработать программу, посвященную культуре лошадей. Эти мероприятия займут видное место на церемониях открытия и закрытия, а также на местных мероприятиях Наадам по всей Монголии.

Вице-премьер Ганхуяг распорядился внедрить единую систему вещания, чтобы все телеканалы могли одновременно транслировать церемонии открытия и закрытия, а также скачки, обеспечивая бесперебойное национальное вещание.

Для обеспечения высоких стандартов производства заместитель премьер-министра также распорядился заблаговременно назначить креативного директора фестиваля для церемоний открытия и закрытия; директор должен быть выбран к 20 февраля 2026 года, чтобы обеспечить достаточное время для подготовки.

В числе других вопросов, обсуждавшихся комитетом, следует отметить: проведение опроса команд по конному спорту и стрельбе из лука, уже прошедших квалификацию на Наадам 2025 года; представление в следующем месяце полного бюджета и плана на Наадам 2026 года, а также проекта поправок к нормативным актам; разработка политики поддержки мероприятий Наадама, организованных монголами, проживающими за рубежом; укрепление связей с диаспорой.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

