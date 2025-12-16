От экрана до степи: исследуйте Монголию вместе с Explorer.Company, вдохновленной сериалом Netflix «Physical: Asia». Видео

Сериал Netflix «Physical: Asia» произвел фурор во всем мире, демонстрируя достижения монгольской команды, чьи впечатляющие выступления в различных спортивных соревнованиях принесли им заслуженное второе место.

Но сила и выносливость команды обусловлены не стерильными спортзалами, а образом жизни, культивируемым на протяжении тысячелетий, где движение, правильное питание и общение играют центральную роль. Одной из выдающихся дисциплин является БӨХ, традиционная монгольская борьба, которая уже более 1000 лет представляет собой нечто большее, чем просто спорт, сочетая в себе ритуалы, физическую силу и уважение к древним и зарождающимся силам. С Explorer.Company путешественники могут познакомиться с захватывающими традициями Монголии, отправившись в тщательно разработанные туры на полноприводных автомобилях по Монголии, которые можно забронировать на сайте www.Explorer.Company.

Бөх: живая традиция Монголии

Орхонбаяр «Бөх» Баярсайхан, многократный чемпион Наадама, возглавляет монгольскую команду в соревнованиях «Physical: Asia», демонстрируя древние борцовские традиции страны. Наадамы — это признанные ЮНЕСКО культурные фестивали, включающие бох, верховую езду, стрельбу из лука и многое другое. Бөх сочетает в себе многовековые техники с ритуалами, точностью и грубой силой — ценности, которые отразились во втором месте, занятом командой. Помимо Орхонбаяра, в состав монгольской команды входят спортсмены, занимающиеся смешанными боевыми искусствами, цирковым искусством, баскетболом и волейболом. Это сочетание мастерства и артистизма отражает слияние спорта и культуры, наблюдаемое в Наадамсе, создавая команду, одновременно универсальную и грозную.

В Монголии спорт — это образ жизни, объединяющий общины, прославляющий культуру и позволяющий жить в гармонии с природой. Здоровый образ жизни, включающий физическую активность, свежую и здоровую пищу, прогулки на лоне первозданной природы и здоровую дозу юмора, объединяет культуры и племена по всей Монголии, и с этим можно познакомиться во время туров по Монголии.

Окунитесь в сердце Монголии

Борьба бөх и наадамы — это лишь вершина айсберга: повседневная жизнь в Монголии полна ритуалов, традиций и сюрпризов на каждом шагу. В турах Explorer.Company по Монголии путешественники не просто наблюдают — они погружаются в происходящее. Одно из самых запоминающихся приключений — тур «Путешествие Айслея (Islay's Travel) в Западную Монголию через Гоби в Алтай», путешествие по легендарной пустыне Гоби, во время которого путешественники останавливаются у охотников с орлами, знакомятся с жизнью кочевников и ощущают первозданную монгольскую дикую природу.

При некоторой удаче, по пути может пройти яркий фестиваль Наадам. Пакеты, разработанные специально для 11-24-дневных путешествий, начинаются от 3500 долларов США с человека и включают в себя внедорожник с высококачественным кемпинговым снаряжением, проживание, круглосуточную поддержку и бесчисленные культурные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе, что делает путешествие по Монголии поистине незабываемым.

Путешественники редко возвращаются с пустыми руками; большинство уезжают с незабываемыми воспоминаниями и искрой вдохновения. В конце концов, кто бы не захотел ощутить силу, дух и выносливость потомков Чингисхана во время туров по Монголии?

Круглогодичные тщательно подобранные путешествия

В течение всего года Explorer.Company предлагает тщательно спланированные поездки — летом они охватывают все уголки страны, и каждый из них отличается от предыдущего разнообразием маршрутов. Их объединяет необъятность, спокойствие и красота земли, оставляющей неизгладимое впечатление. Самые популярные летние маршруты будут вновь включены в программу 2026 года, а новые, еще не открытые тропы постоянно добавляются, чтобы предложить идеальный тур по Монголии на любой вкус.

Цены на тур «Путешествие Айслея (Islay's Travel) в Западную Монголию начинаются от 3500 долларов США. Полные маршруты доступны на сайте www.explorer.company.

О компании Explorer.Company Mongolia

Компания Explorer.Company предлагает частные, полностью организованные туры на собственных автомобилях по Монголии, сочетающие дух свободы с профессиональной логистической поддержкой. На каждом маршруте заранее нанесены навигационные карты, отмечены места для стоянки в дикой местности и точки встреч с представителями разных культур. Путешественники управляют автомобилем самостоятельно, а удаленная группа поддержки обеспечивает круглосуточный мониторинг и помощь через службу помощи на дороге AVIS.

Модернизированный парк автомобилей Toyota Land Cruiser 78 с турбодизельным двигателем объемом 2,8 л обеспечивает безопасное и комфортное передвижение по бездорожью – от пустыни Гоби до Алтайских гор.

«Автопарк компании, состоящий из специально оборудованных внедорожников Toyota Land Cruiser 78 с 2,8-литровым турбодизельным двигателем, обеспечивает безопасное и комфортное путешествие по бездорожью – от пустыни Гоби до Алтайских гор. Независимо от того, ищут ли путешественники уединения в степи или встречи с кочевниками в тайге, Explorer.Company предлагает приключения, аутентичность и надежность в одном из самых нетронутых уголков мира. Нужен водитель или автомобиль сопровождения с гидом и поваром? Просто сообщите нам», – написала София Дж. Смит (+976 9000 7008) из Explorer.Company Mongolia.

