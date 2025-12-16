Монголия и США отмечают 15-летие совместной программы Фулбрайта для иностранных студентов

Отмечаем 15-летие двусторонней программы Фулбрайта для иностранных студентов в Монголии!

Программа Фулбрайта (Fulbright Program), включающая программу Фулбрайта — Хейса (Fulbright–Hays Program), — программа образовательных грантов, основанная в 1946 году и выдвинутая бывшим сенатором от штата Арканзас США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

В 1945 году сенатор от штата Арканзас Джеймс Уильям Фулбрайт внёс в Конгресс законопроект об использовании средств, вырученных с продажи излишков военной собственности правительства США в фонде «Содействие международной доброй воли путём обмена студентами в области образования, культуры и науки». После Второй мировой войны была создана Организация Объединённых Наций и программа Фулбрайта, предложенная в это же время, стала важным средством в укреплении мира и взаимопонимания между народами. К законопроекту был разработан план отказа от накопленных во время войны долгов иностранных государств в обмен на финансирование международных образовательных программ.

1 августа 1946 года президент Гарри Трумэн подписал законопроект и в последние дни 79-й сессии Конгресса США он был принят. Тогда никто и не предполагал, что программа Фулбрайта станет одной из крупнейших образовательных программ в истории. Однако поначалу её реализация проходила не совсем гладко. Переговоры об участии других стран и выделении средств затягивались, так первые соглашения были подписаны спустя почти 2 года: в 1947 году с Китаем и Бирмой, в 1948 году с Филиппинами и Грецией. Существовали и технические и бюрократические проблемы, связанные с Министерством финансов США, Министерство юстиции США, а также с другими заявителями в государственный департамент, которые хотели использовать эти средства для строительства и реконструкции посольств за рубежом. Помимо этого, законом допускалась оплата обучения только в долларах США, что стало серьёзной проблемой для программы.

Программа Фулбрайта, возглавляемая правительством США в партнерстве со 160 странами, предлагает беспрецедентные возможности для международного образовательного и культурного обмена.

Благодаря поддержке правительства Монголии, за последние 15 лет более 130 монгольских специалистов получили высшее образование в Соединенных Штатах, продвигая такие области, как образование, здравоохранение, геология и горное дело.

Соединенные Штаты и Монголия остаются прочными партнерами, работая вместе над продвижением демократии, надлежащего управления и процветания посредством образовательного обмена и взаимодействия с выпускниками.

Программа Фулбрайта для студентов, финансируемая Государственным департаментом США, началась в Монголии в 1995 году, а программа, финансируемая правительством Монголии, — в 2010 году. Начиная с 2022 года, две программы объединились для создания единого процесса отбора и ежегодно поддерживают до 20 грантополучателей.

Программа Фулбрайта для студентов в Монголии поддерживает обучение в большинстве областей, но отдает приоритет областям, указанным в Резолюции № 115 Правительства Монголии. В связи с различиями в законодательстве двух стран, программа не поддерживает обучение в области медицины или права, за исключением здравоохранения и международного права.

Поздравляем с 15 годами дружбы, обучения и новых возможностей!

