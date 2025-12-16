Глава МИД Монголии выразила соболезнования народу Австралии

CentralAsia (MNG) -
В австралийском Сиднее объявили траур по жертвам стрельбы на еврейском праздновании Хануки на пляже Бонди. По данным полиции, нападение совершили отец и сын. В результате атаки погибли 16 человек.
В связи этим трагическим событим глава МИД Монголии, Батцэцэг Батмөнх выразила соболезнования народу Австралии
На своей странице в X она написала следующее: I wish to express my deepest condolences to the people of Australia following the tragic events in Sydney. My thoughts are with the families of those who lost their lives and with all those affected by this heinous act of violence. During this difficult time, I wish to express my solidarity with the people of Australia. («Я хочу выразить глубочайшие соболезнования народу Австралии в связи с трагическими событиями в Сиднее. Мои мысли с семьями погибших и со всеми, кто пострадал от этого чудовищного акта насилия. В это трудное время я хочу выразить свою солидарность с народом Австралии»).
В понедельник Австралия объявила о планах ужесточения законов об оружии, одновременно с началом траура по жертвам самого страшного массового расстрела за почти 30 лет, в результате которого отец и сын убили 15 человек на еврейском празднике на пляже Бонди в Сиднее.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews