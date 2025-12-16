Темп инфляции в Монголии замедлился в ноябре

CentralAsia (MNG) -

Согласно данным Национального статистического управления (НСУ), опубликованным в понедельник, инфляция в Монголии в ноябре снизилась до 8.2 процента.

Годовая инфляция в Монголии в ноябре 2025 года снизилась до 8.2%, замедлившись после высокого уровня в 9.2% в октябре, при этом основной вклад в замедление внесли цены на жилье, коммунальные услуги, рестораны и здравоохранение, хотя продукты питания и транспорт продолжали дорожать; ежемесячно потребительские цены выросли на 0.6%.

По данным Национального статистического управления, этот показатель отражает увеличение на 0.8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0.6 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

В ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на группы товаров выросли на 7.6%, на группы услуг — на 9.8%, на группы продуктов питания — на 11.8%, а на группы непродовольственных товаров — на 6.8% по всей стране.

В ноябре 2025 года цены на группы товаров выросли на 8.8% в Центральном регионе, на 11.3%, на 12.4%, а на 7.4% — в Улан-Баторе, где рост был самым значительным.

Уровень инфляции, или рост цен на потребительские товары и услуги, в ноябре 2024 года составил 7.4 процента, а в ноябре 2025 года вырос до 8.2 процента, что на 0.8 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главным фактором национальной инфляции стало повышение цен на импортные товары, за исключением бензина и топлива, на 2.2 процентных пункта (26.9%), и на отечественные товары, за исключением мяса и твердого топлива, на 4.2 процентных пункта (51.6%).

Уровень инфляции в стране в ноябре 2025 года достиг 8,2 процента, из которых 3.1 (38.4%) процентных пункта были в основном обусловлены повышением цен на продукты питания, напитки и воду, а 1.0 (12.5%) процентных пункта — повышением цен на одежду, текстиль и обувь.

Инфляция в ноябре 2025 года достигла 8.2 процента, из которых 2.4 (30.0%) процентных пункта были обусловлены ростом цен на импортные товары.

Корзина потребительских товаров и услуг включает в себя в общей сложности 430 видов товаров и услуг, и были изучены цены на 418 видов товаров и услуг в городе Улан-Батор. Из 430 видов товаров и услуг 238 являются импортными товарами, что составляет 55.3 процента от общей корзины.

ЦБ Монголии поставил цель поддерживать уровень инфляции в диапазоне 6 процентов (+/- 2.0 процентных пункта) с 2027 года для обеспечения макроэкономической стабильности и стабильности финансового сектора в среднесрочной перспективе.

Согласно данным статистического агентства, экономика этой страны, не имеющей выхода к морю, выросла на 5.9 процента в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года.

Между тем, Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что экономика Монголии вырастет на 5.7 процента как в 2025, так и в 2026 году.

По данным Азиатского банка развития, экономический рост Монголии в этом году, как ожидается, будет обусловлен восстановлением поголовья скота и наращиванием объемов добычи на подземном руднике Оюу-Толгой.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения