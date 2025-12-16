В Улан-Баторе цены на новые квартиры выросли на 11 процентов

Согласно данным Нацстатком, индекс цен на жилье в ноябре 2025 года достиг 1.37, что на 12.7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 1.3 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В районе Сухбаатар средняя цена за квадратный метр новых квартир самая высокая и составляет ₮5,9 млн (примерно $1 665.72).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года средняя цена новых квартир выросла больше всего в районе Сонгинохайрхан — на 6.9 процента, а наименьший рост зафиксирован в районе Чингэлтэй — на 0.2 процента.

В районе Сухбаатар средняя цена за квадратный метр старых квартир составляет ₮4,97 млн (примерно $1 403.16).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года средняя цена старых квартир выросла больше всего в районе Хан-Уул — на 18.8 процента, а наименьший рост был зафиксирован в районе Баянгол — на 10.2 процента.

В целом, цены на новые квартиры выросли на 11 процентов в годовом исчислении, а цены на старые квартиры — на 13.9 процента.

