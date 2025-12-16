Внешний долг Монголии составляет $40.4 млрд

CentralAsia (MNG) -
Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным в понедельник, внешний долг Монголии в третьем квартале 2025 года составил $40.4 млрд, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост внешнего долга был вызван увеличением прямых инвестиций и внутрикорпоративных займов на 9.9 процента, а также ростом государственных заимствований на 7.3 процента, как показали официальные данные.
Отмечается, что почти 45.3 процента общего внешнего долга Монголии приходится на прямые инвестиции и внутрикорпоративные займы, 21.7 процента — на государственный долг и 8.5 процента — на долги других сберегательных учреждений, 3.5 процента — на Центральный банк страны, и 21 процент — на другие сектора.
Между тем, рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что реальный ВВП Монголии в этом году немного вырастет до 5.5 процента и будет держаться на аналогичном уровне в 2026 году.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews