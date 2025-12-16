Украина заявила, что подорвала российскую подлодку в порту Новороссийска. В России ответили, что попытка диверсии «не достигла целей»

скриншот видео СБУ

CentralAsia (CA) - Украинские подводные дроны «Sub Sea Baby» подорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo), которая находилась в порту Новороссийска, утверждает Служба безопасности Украины.

Украинская спецслужба опубликовала в соцсетях видео, на котором запечатлен предполагаемый взрыв подлодки в порту. «В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя», — говорится в заявлении СБУ.

На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые российские войска используют для ударов по территории Украины, заявили в спецслужбе. Стоимость одной подлодки класса «Варшавянка» в спецслужбе оценили приблизительно в 400 миллионов долларов.

Черноморский флот России заявил, что сообщение СБУ об уничтожении российской подлодки в Новороссийске «не соответствуют действительности». Ведомство утверждает, что попытка украинской диверсии «не достигла своих целей», и «ни один корабль или подводная лодка» в Новороссийске не получили повреждений.