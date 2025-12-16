Военные Турции сбили над Черным морем беспилотник, который «потерял контроль»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Турецкие военные сбили над Черным морем неопознанный беспилотник, летевший в сторону воздушного пространства Турции, отчиталось Министерство обороны страны.

В сообщении ведомства говорится, что военные обнаружили «след воздушного судна», которое приближалось к воздушному пространству Турции. Сначала его взяли под наблюдение, но в итоге решили сбить.

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства истребителям F-16, находящимся под контролем НАТО и национального командования, была поставлена задача боевого реагирования. Было установлено, что данная воздушная цель — беспилотный летательный аппарат, вышедший из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий он был поражен и сбит в безопасном районе вне населенных пунктов», — заявило Минобороны Турции.

Кому принадлежал дрон, неизвестно. Также неясно, был ли беспилотник гражданским или военным.