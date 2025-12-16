Стрельба на пляже в Австралии: Токаев направил телеграмму с соболезнованиями

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час», – говорится в сообщении.

14 декабря два стрелка открыли огонь по людям, пришедшим на пляж Бонди в Сиднее, чтобы отпраздновать первый день еврейского праздника Ханука. В результате нападения погибли по меньшей мере 16 человек, ещё 27 госпитализированы с ранениями. Позже стало известно, что в нападении участвовали отец и сын. Одного из них во время атаки обезоружил случайный прохожий.

