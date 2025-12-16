экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Стрельба на пляже в Австралии: Токаев направил телеграмму с соболезнованиями

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. 

«Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час», – говорится в сообщении.

14 декабря два стрелка открыли огонь по людям, пришедшим на пляж Бонди в Сиднее, чтобы отпраздновать первый день еврейского праздника Ханука. В результате нападения погибли по меньшей мере 16 человек, ещё 27 госпитализированы с ранениями. Позже стало известно, что в нападении участвовали отец и сын. Одного из них во время атаки обезоружил случайный прохожий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com