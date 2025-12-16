Морозы и снег. Синоптики представили прогноз на неделю в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - По прогнозу синоптиков, с 16 по 20 декабря в Узбекистане ожидается похолодание, местами снег, дождь и туман. Ветер будет западный и восточный, порывистый до 12 метров в секунду.

В Каракалпакстане и Хорезмской области сохранится переменная облачность, осадков не ожидается, лишь 19 декабря местами возможен снег. Местами наблюдается туман. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 метров в секунду. Температура ночью 17 декабря составит 3–8 градусов мороза, 18–20 декабря – 5–10 градусов мороза, днем 2 градуса мороза – 3 градуса тепла.

В Бухарской и Навоийской областях переменная облачность сохранится на всей территории. В большинстве дней осадков не ожидается, лишь 18 декабря местами возможен дождь и снег, а 20 декабря – снег. Местами будет туман. Ветер восточный с переходом на западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях 17 декабря местами пройдет дождь, 18 декабря возможны дождь и снег, 19–20 декабря – снег. Местами будет туман. Ветер западный 7–12 метров в секунду. Ночью 17 декабря температура составит 0–5 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла; 18 декабря ночью и днем 0–5 градусов тепла; 19–20 декабря ночью 0–5 градусов мороза, днем 0–5 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях переменная облачность сохранится весь период. 17 декабря местами пройдут дожди, 18 декабря дождь в отдельных районах будет переходить в снег, 19 декабря возможны дождь и снег, 20 декабря – снег.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях также ожидается переменная облачность. 17 декабря местами пройдет дождь, 18 декабря дождь с возможным переходом в снег, 19–20 декабря местами снег. Местами будет туман. Ветер западный 7–12 метров в секунду. Ночью 17 декабря температура составит 0–5 градусов тепла, днем 5–10 градусов тепла, 18–20 декабря ночью 0–5 градусов мороза, днем 0–5 градусов тепла.

В горных районах страны переменная облачность будет сопровождаться снегом. Местами возможен туман, ветер западный 7–12 метров в секунду.

Напомним, в Ташкенте завершилась ключевая фаза подготовки к зимнему сезону. В рамках обеспечения бесперебойной работы городских служб в условиях снегопадов и морозов был проведен детальный осмотр парка специальной техники.