Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд, - Forbes

CentralAsia (CA) - Илон Маск стал первым в мире человеком, состояние которого достигло 600 миллиардов долларов, объявила редакция Forbes.

Такая оценка основана на новых данных о стоимости одной из компаний Маска — SpaceX, которая занимается запуском космических аппаратов, а также развивает глобальную спутниковую систему доступа в интернет Starlink.

Еще в августе SpaceX оценивалась в 400 миллиардов долларов, однако в начале декабря в предложении для инвесторов перед размещением акций оценка компании была уже 800 миллиардов долларов.

Маску принадлежит 42% SpaceX, которая теперь оценивается в 336 миллиардов долларов, а общее состояние бизнесмена — в 677 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Занимающий вторую строчку в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes соучредитель Google Ларри Пейдж отстает от Маска почти на 425 миллиардов долларов. Состояние Пейджа Forbes оценивает примерно в 252 миллиарда долларов.

В марте 2020 года состояние Маска, по подсчетам Forbes, оценивалось в 24,6 миллиарда долларов, однако уже в августе того года оно достигло 100 миллиардов долларов за счет роста стоимости акций Tesla. В январе 2021 года Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов в мире с оценкой состояния в 190 миллиардов долларов. В сентябре 2021-го Forbes уже оценивал состояние Маска более чем в 200 миллиардов долларов. Отметку в 300 миллиардов Маск преодолел в ноябре 2021-го, в 400 миллиардов — в декабре 2024-го, а 500 миллиардов — в октябре 2025-го.