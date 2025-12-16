В Подмосковье подросток пришел в школу с ножом и ранил нескольких человек, один из учеников погиб

CentralAsia (CA) - Ученик одной из школ в Одинцовском районе Подмосковья пришел с ножом и ранил нескольких человек, сообщают телеграм-каналы «База», 112, Mash, Shot и «Осторожно, новости», а также ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным телеграм-каналов, речь идет об Успенской общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского района. Телеграм-каналу «Осторожно, Москва» подтвердили в школе, что нападение произошло в корпусе учебного заведения в Горках-2, но заявили, что сейчас в школе «все хорошо», и родители учеников получат всю информацию в ближайшее время в чатах.

Shot пишет, что подросток ранил троих учеников и охранника, который пытался его задержать. По данным «Базы», один из раненых учеников погиб. Об одном погибшем также пишет РБК со ссылкой на правоохранительные органы.

Эту информацию подтвердил Следственный комитет, сообщивший, что в одной из школ в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток «нанес удар ножом охраннику и одному из учеников». В результате полученного ранения ученик погиб. СК возбудил дело по статье об убийстве.

«База» утверждает, что нападавший также взял в заложники одного из учеников и забаррикадировался в кабинете. Позже в результате штурма подростка задержали, его заложник, по предварительной информации, не пострадал. Задержание нападавшего подростка подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Напавший был приверженцем деструктивного молодежного течения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В Следственном комитете сообщили, что задержанный — 15-летний подросток.

В соцсетях распространяются фото и видео с места ЧП. Некоторые снимки сделал сам нападавший. В частности, он снимал селфи на фоне тела убитого им ребенка.