«Роскосмос» опроверг прекращение пилотируемой программы из-за повреждения старта на Байконуре

CentralAsia (CA) - Замгендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов опроверг информацию о том, что российская пилотируемая программа прекращена из-за повреждения стартового стола после пуска ракеты «Союз-2.1а» 27 ноября на Байконуре, передает ТАСС.

Баранов призвал прекратить спекуляции по этому вопросу. На космодром Байконур, с его слов, уже доставили детали и оборудование для замены кабины обслуживания на 31-й площадке. Сейчас осуществляются грунтование и покраска изделия. В работах задействованы 130 сотрудников предприятий «Роскосмоса», которые работают в две смены. Ожидается, что работы завершат до конца зимы 2026 года.

Кабина, необходимая для предполетного обслуживания ракеты, была повреждена 27 ноября при запуске «Союза-2.1А», который вывел на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом NASA Кристофером Уилльямсом. Спустя три часа полета корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Он будет находиться на орбите в течение 242 дней.

Площадка номер 31 сейчас является единственной действующей площадкой для проведения пилотируемых пусков «Союзов». Ранее действовавший «Гагаринский старт» на Байконуре был законсервирован и передан Казахстану — не его базе планируют создать музейный комплекс.

Байконур и одноименный город Россия арендует у Казахстана. Последний раз договор был продлен до 2050 года, стоимость аренды составляет $115 млн в год.