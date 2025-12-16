В шести регионах Узбекистана 17−22 декабря объявлена лавинная опасность

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В горных районах шести областей Узбекистана 17−22 декабря объявлена лавинная опасность в связи с ожидаемыми осадками и изменениями температуры воздуха, сообщает Узгидромет.

Лавинная опасность ожидается:

По Кашкадаринской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;

По Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;

По Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском, Ургутском районах;

По Джизакской области: в Бахмальском, Заамининском районах;

По Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

По Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.