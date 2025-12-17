Монголы, выступавшие за Австралию, заняли второе место на чемпионате мира по памяти

CentralAsia (MNG) -

На 34-м чемпионате мира по развитию памяти, организованном Всемирной федерацией спортивных игр на развитие памяти, первое место заняла Монголия, второе — Австралия, а третье — Китай.

На 34-м Чемпионате мира по развитию памяти, организованном Всемирной федерацией спортивных игр на развитие памяти с 12 по 14 декабря в Хошимине, Вьетнам, 169 спортсменов из 15 стран, включая Монголию, Австралию, Германию, Турцию, Аравию, Корею, Индию, Россию и Вьетнам, соревновались в 10 дисциплинах, проверяющих зрительную и слуховую память в течение 3 дней, чтобы определить победителей.

Монгольская команда одержала убедительную победу, завоевав 27 золотых, 21 серебряную и 22 бронзовые медали из 90 возможных, или в общей сложности 66 медалей и 10 кубков, став чемпионами мира по памяти в седьмой раз. Они набрали 20 206 очков.

Следом за ними выступили монголы, представлявшие Австралию, которые завоевали 10 медалей (2 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые медали) и заняли второе место с 12 570 очками. Таким образом, монголы завоевали 76 медалей из 90 возможных на чемпионате мира.

Китайская команда заняла третье место, набрав 10 186 очков.

Таким образом монголы завоевали 76 медалей из 90 возможных, на чемпионате мира по памяти.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения