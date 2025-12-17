54-летняя монголка завоевала золотую медаль на Гонолулуском марафоне

Гонолульский марафон — один из крупнейших и самых гостеприимных марафонов в США.

В программе приняла участие Ирис Чулуунбат-наски, монгольская бегунья, проживающая в Сиэтле, США, которой в этом году исполняется 54 года. Она показала отличное время 3:08:05, за ней следовали японские бегуньи Ясока Сато (03:22:52) и Оке Казуэ (03:23:22), занявшие второе и третье места соответственно.

Проводится каждый декабрь и собирает более 35 000 бегунов со всего мира на забеге, который сочетает в себе испытания, живописные пейзажи и дух Алоха, как нигде больше.

Эпическое начало

Гонка начинается в 5:00 утра на бульваре Ала Моана, освещенном грандиозным фейерверком, который запускает всех участников в темные утренние улицы Гонолулу.

Живописные километры

Вы пройдете через пляж Вайкики, центр Гонолулу и мимо Даймонд-Хед, любуясь видами океана и восходом солнца.

Финиш в парке Капиолани

Гонка заканчивается в парке Капиолани, всего в нескольких шагах от пляжа, где финишировавших встречают медалью, душем, свежими маласадами и угощениями после забега. Независимо от того, устали вы, ликуете или и то, и другое — здесь начинается праздник!

В Гонолульском марафоне принимают участие жители Гавайев, континентальной части США и всех уголков мира, поэтому это больше, чем просто забег — это общее событие. Независимо от того, участвуете ли вы впервые или возвращаетесь снова, вы станете частью одного из самых запоминающихся марафонских уикендов в мире.

Татар С.Майдар

