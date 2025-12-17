ChainUp, ведущий поставщик в области блокчейн-технологий, подписал МоВ с монгольской AIGroup

CentralAsia (MNG) -

Компания ChainUp, основанная в 2017 году в Сингапуре, является ведущим поставщиком комплексных решений в области блокчейн-технологий, охватывающих разработку инфраструктуры и поддержку экосистемы.

Монгольская компания AIGroup и сингапурская ChainUp подписали меморандум о взаимопонимании для совместной разработки инфраструктуры цифровых активов нового поколения.

Целью партнерства является создание технологической основы институционального уровня для цифровых активов, внедрение передовых решений в области токенизации, поддержка роста цифровой экономики Монголии и построение безопасной и полностью соответствующей национальным нормативным стандартам инновационной среды.

«Этот меморандум еще больше укрепляет наше долгосрочное партнерство с ChainUp и является ощутимым шагом в поддержке политики цифрового развития правительства Монголии. Мы сосредоточимся на поэтапном создании безопасной, регулируемой и устойчивой инфраструктуры и формировании национальной экосистемы», — заявил испольнительный директор AIGroup Ганхуяг Чулуун.

слева: Чун Хо (Chung Ho) и Ганхуяг Чулуун

«Мы рады расширить наше партнерство с AIGroup. Комплексные инфраструктурные решения нашей компании основаны на передовых международных нормативных практиках, и мы уверены, что они внесут реальный вклад в устойчивое развитие цифровой экономики Монголии», — отметил Чун Хо (Chung Ho), главный операционный директор ChainUp.

AIGroup — это диверсифицированная технологическая компания и разработчик цифровой экосистемы в Монголии, работающая в сферах медиа, корпоративного программного обеспечения, блокчейн-технологий, услуг в области цифровых активов, технологий добычи полезных ископаемых и интеграции в «умные города».

Компания ChainUp, основанная на миссии по расширению возможностей бизнеса с помощью технологии блокчейн, предлагает инновационные и полностью соответствующие нормативным требованиям решения, включающие системы обмена цифровыми активами, решения для кошельков, решения для обеспечения ликвидности, а также хранение и управление цифровыми активами. Компания со штаб-квартирой в Сингапуре и офисами по всему миру обслужила более 1000 клиентов в 30 странах, охватив более 60 миллионов конечных пользователей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения