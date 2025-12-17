Астана объявила, что Россия рассматривает возможность прокладки газопровода через Казахстан в обход Монголии

Россия продолжает рассматривать возможность строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Казахстан, хотя Китай склоняется к маршруту через Монголию. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пресс-конференции.

«Я знаю, что наши коллеги из Российской Федерации всерьез рассматривают возможность строительства этого газопровода через Казахстан, поскольку это обеспечит дополнительное потребление газа. Речь идет о дополнительных 35 миллиардах кубометров, которые будут транспортироваться в Китайскую Народную Республику, и как минимум 10 миллиардах, которые могут остаться в республике [Казахстан]. Это означает, что для такой богатой ресурсами страны, как Российская Федерация, этот проект, несомненно, представляет интерес», — сказал Аккенженов.

Он напомнил, что летом Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай заинтересован в монгольском маршруте, поскольку трубопровод через Казахстан будет дороже. В то же время проект имеет экономическое значение для Казахстана. «Мы, как Министерство энергетики, не можем давать никаких политических оценок. Этим международным проектом занимается Министерство иностранных дел. Но экономическое влияние этого проекта, который в конечном итоге пройдет через нашу страну, неоспоримо. То есть, он увеличит объемы и, соответственно, приведет к дополнительному транзиту», — отметил министр.

Газопровод «Сила Сибири-2» планируется проложить от Ямала и Западной Сибири до Китая с максимальной пропускной способностью 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия объявила об окончательном соглашении об условиях строительства трубопровода между «Газпромом» и китайской компанией CNPC. Ведутся изыскания на участке трубопровода, проходящем через Монголию.

В конце декабря 2024 года вице-премьер России Александр Новак объявил о начале строительства газопровода из России через Казахстан в Китай. Его пропускная способность составит 45 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов предназначены для газификации Казахстана.

