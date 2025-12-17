экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Госсекретарь МИД Монголии встретился с Генсеком МИД Катара
// Gulf Times

CentralAsia (MNG) -  Его Превосходительство Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Катара д-р Ахмед бин Хасан Аль Хаммади встретился во вторник с государственным секретарем Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушигом Лханаажавом , находящимся с визитом в стране. Об этом сообщает Gulf Times.

На встрече был рассмотрен вопрос двустороннего сотрудничества и изучены пути его дальнейшего укрепления и развития.

Катар и Монголия установили дипломатические отношения 23 января 1998 года. В 2019 году они активно обсуждали расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры и спорта, при этом катарские официальные лица выразили заинтересованность в инвестиционных возможностях в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com