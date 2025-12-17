Госсекретарь МИД Монголии встретился с Генсеком МИД Катара

// Gulf Times

CentralAsia (MNG) - Его Превосходительство Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Катара д-р Ахмед бин Хасан Аль Хаммади встретился во вторник с государственным секретарем Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушигом Лханаажавом , находящимся с визитом в стране. Об этом сообщает Gulf Times.

На встрече был рассмотрен вопрос двустороннего сотрудничества и изучены пути его дальнейшего укрепления и развития.

Катар и Монголия установили дипломатические отношения 23 января 1998 года. В 2019 году они активно обсуждали расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры и спорта, при этом катарские официальные лица выразили заинтересованность в инвестиционных возможностях в Монголии.

