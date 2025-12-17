Государственная Дума ратифицировала временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

CentralAsia (MNG) - Государственная дума, нижняя палата российского законодательного собрания, ратифицировала временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его странами-членами, а также Монголией.

Документ был подписан 27 июня 2025 года в Минске. Соглашение предусматривает либерализацию торговли по ограниченному перечню товаров. Объем российского экспорта в 2024 году, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в $2.3 млрд.

«Вступление соглашения в силу позволит повысить конкурентоспособность российской продукции на монгольском рынке. Соглашение также создает условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная коммерция, технические барьеры в торговле, санитарно-фитосанитарные меры», — говорится в заключении комитета Государственной Думы по СНГ и евразийской интеграции.

