экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Государственная Дума ратифицировала временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией

CentralAsia (MNG) -  Государственная дума, нижняя палата российского законодательного собрания, ратифицировала временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его странами-членами, а также Монголией.

Документ был подписан 27 июня 2025 года в Минске. Соглашение предусматривает либерализацию торговли по ограниченному перечню товаров. Объем российского экспорта в 2024 году, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в $2.3 млрд.

«Вступление соглашения в силу позволит повысить конкурентоспособность российской продукции на монгольском рынке. Соглашение также создает условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная коммерция, технические барьеры в торговле, санитарно-фитосанитарные меры», — говорится в заключении комитета Государственной Думы по СНГ и евразийской интеграции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com