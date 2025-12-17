В тренинге МОТ приняли участие более 290 монгольских прокуроров

CentralAsia (MNG) - Обучение повышает квалификацию монгольских прокуроров в области международных трудовых стандартов, а также основных принципов и прав в сфере труда.

В тренинге МОТ по предотвращению и искоренению детского труда и принудительного труда, организованном в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом при Генеральной прокуратуре Монголии, приняли участие более 290 прокуроров и должностных лиц из прокуратуры.

Целью обучения было укрепление потенциала прокуратуры в защите трудовых прав и обеспечении соблюдения международных трудовых стандартов, с особым акцентом на искоренение принудительного труда и детского труда. Прокуроры играют решающую роль в обеспечении соблюдения трудового законодательства и защите уязвимых групп населения от эксплуатации. Сочетая международные стандарты, национальные данные и практические рекомендации, это обучение укрепляет потенциал Монголии в эффективном выявлении, расследовании и преследовании случаев детского и принудительного труда, обеспечивая защиту жертв и доступ к правосудию.

Эти усилия дополняют более широкие обязательства Монголии в отношении международных стандартов труда. В 2025 году правительство Монголии представило Комитету экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (КЕАКР) доклады о применении конвенций МОТ № 29, 105, 138 и 182, касающихся принудительного труда и детского труда.

Заседания проводили ведущие специалисты МОТ из Регионального отделения для Азии и Тихого океана:

Бхарати Пфлуг, старший специалист по основным принципам и правам в сфере труда, провела всестороннюю сессию, посвященную определениям МОТ и международным стандартам труда в отношении детского труда, включая Конвенции № 138 и 182. Она представила данные по Монголии из Национального обследования МОТ по детскому труду (2021–2022 гг.), предоставив основанные на фактах сведения о распространенности и характере детского труда в стране. На сессии также были изложены практические шаги по расследованию, сбору доказательств и защите жертв, что позволило прокурорам получить действенные инструменты для усиления правоприменения. Кроме того, Бхарати Пфлуг привела примеры и предложила дальнейшие шаги для монгольских прокуроров, подчеркнув передовую международную практику эффективного судебного преследования и предотвращения преступлений.

Ален Пельсе, старший специалист по международным стандартам труда и трудовому праву, провел сессию, посвященную международным стандартам труда, касающимся принудительного труда. Он представил Конвенцию о принудительном труде 1930 года (№ 29), разъяснив ее определение, исключения и санкции, а также Конвенцию об отмене принудительного труда 1957 года (№ 105), которая направлена ​​на борьбу с новыми формами использования принудительного труда, такими как политические репрессии или экономическое развитие. Ален Пельсе также представил Протокол 2014 года к Конвенции № 29, который усиливает меры по предотвращению торговли людьми, защите жертв и обеспечению доступа к средствам правовой защиты и компенсациям. На сессии были освещены ключевые показатели принудительного труда, включая злоупотребление уязвимостью, обман, ограничение передвижения, изоляцию, физическое и сексуальное насилие, запугивание, изъятие документов, удостоверяющих личность, удержание заработной платы, долговую кабалу, ненадлежащие условия труда и жизни, а также чрезмерную сверхурочную работу.

Данный тренинг был организован в рамках проекта МОТ «Торговля за достойный труд» (T4DW), финансируемого ЕС.

