Монголия призывает к глобальной прозрачности в финансировании политических кампаний на саммите ООН

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Мөнхтушигом Лханаажавом призывает к внедрению новых международных стандартов политической прозрачности на главном антикоррупционном саммите ООН в Дохе, который пройдет с 15 по 19 декабря 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

В ходе конференции, состоявшейся 16 декабря, государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав выступил от имени страны с речью, подчеркнув, что правительство Монголии ставит борьбу с коррупцией в приоритет. Он отметил, что коррупция представляет собой реальную угрозу доверию граждан к государству, демократическому управлению и честной экономической конкуренции. Он рассказал о последних мерах, принятых в Монголии для активизации реализации Национальной антикоррупционной программы, и подчеркнул, что правительство Монголии объявило 2026 год «Годом укрепления дисциплины и подотчетности на государственной службе».

Монголия совместно с Албанией, Ганой и Норвегией инициировала и представила проект резолюции «Повышение прозрачности финансирования кандидатов на выборах, политических партий и избирательных кампаний». Резолюция, принятая Ассамблеей, является первой резолюцией, посвященной прозрачности политического финансирования в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, и призывает государства-члены поддержать ее.

Конференция приурочена к 20-летию приверженности Монголии договору, ратифицированному Великим государственным хуралом 27 октября 2005 года. Монголия продолжает обмениваться мнениями с международными партнерами в Дохе по вопросам регионального сотрудничества и внутренних мер по борьбе с коррупцией.

Согласно данным Министерства иностранных дел, Конференция государств-участников Конвенции ООН против коррупции проводится раз в два года, и в настоящее время в Конвенции участвуют 192 государства.

