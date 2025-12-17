Трамп расширил запрет на въезд в США для граждан Сирии и ряда других стран

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении списка стран, гражданам которых запрещён въезд на территорию Соединённых Штатов. Документ был опубликован Белым домом 16 декабря.

Новые ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года и затронут 20 стран и территорий, фактически удвоив ранее действовавший список. Полный запрет на въезд в США вводится для граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана, а также для владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией.

Частичные ограничения будут действовать в отношении граждан Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Габона, Гамбии, Доминиканской Республики, Замбии, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании и Тонги.

В Белом доме пояснили, что мера касается стран, в которых, по оценке США, сохраняются серьёзные проблемы с процедурами проверки безопасности и обмена информацией.

Одновременно Вашингтон ослабил ограничения в отношении Туркменистана: отменён запрет на выдачу неиммиграционных виз, однако приостановка выдачи иммиграционных виз для граждан этой страны сохраняется. В администрации США отметили, что Ашхабад «продуктивно взаимодействует» с американской стороной и продемонстрировал прогресс в вопросах идентификации личности и обмена данными.

Ранее Дональд Трамп уже вводил подобный запрет в период своего первого президентского срока — он касался граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эти ограничения были отменены администрацией Джо Байдена. Трамп неоднократно заявлял, что прежний запрет был «чрезвычайно успешным» и помог предотвратить теракты в США.

После возвращения в Белый дом Трамп в июне 2025 года вновь ввёл ограничения на въезд для граждан 19 стран. Тогда полный запрет был установлен для Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана, Республики Конго, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а частичный — для Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. При этом Северная Корея и Сирия в тот список не вошли.