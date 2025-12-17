В Гааге создан международный орган по репарациям Украине

CentralAsia (CA) - В Гааге учреждена Международная комиссия по рассмотрению претензий для Украины (International Claims Commission for Ukraine). Решение о её создании было принято 16 декабря на международной конференции. Об этом сообщили европейские СМИ.

Комиссия сформирована в рамках Совета Европы и станет одним из элементов механизма компенсации ущерба, связанного с военными действиями на территории Украины.

В конференции приняли участие представители европейских государств и международных организаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и верховный представитель ЕС по иностранной политике и безопасности Кая Каллас.

Новая комиссия будет рассматривать и принимать решения по заявлениям о выплате компенсаций на различные суммы. Она является второй частью механизма репараций: первым этапом стал Реестр ущерба для Украины, третьим предусмотрено создание компенсационного фонда.

Реестр ущерба для Украины начал работу в апреле 2024 года. По данным организаторов, в него уже поступило более 80 тысяч заявлений от физических лиц и организаций. Реестр принимает обращения по более чем 40 категориям ущерба, включая утрату имущества, телесные повреждения, принудительное перемещение и другие последствия военных действий.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил сообщил, что комиссия будет базироваться в Гааге. По его словам, вопросы ответственности и компенсации являются важной частью урегулирования конфликта.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что обсуждение ответственности, возмещения ущерба и восстановления должно быть включено в будущие мирные переговоры. Он подчеркнул, что Реестр ущерба и Международная комиссия станут независимыми международными механизмами, занимающимися вопросами компенсации.

Реестр ущерба был создан под эгидой Совета Европы в мае 2023 года, к нему присоединились 44 государства и Европейский союз. Всемирный банк ранее оценил стоимость восстановления Украины в течение ближайших десяти лет в 524 млрд долларов (около 447 млрд евро).