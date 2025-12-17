Politico: ЕС обсуждает возможность предоставить Украине доступ к замороженным активам РФ в обход позиции Бельгии

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе обсуждается возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам без согласия Бельгии, на территории которой сосредоточена их основная часть. Об этом сообщает издание Politico.

План Еврокомиссии по использованию российских активов по-прежнему сталкивается с сопротивлением Бельгии. В связи с этим послы стран ЕС намерены провести встречу в среду утром, чтобы в последней попытке согласовать как можно больше деталей до начала саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе в четверг.

Politico отмечает, что ряд союзников Киева допускают возможность действий без участия Бельгии. «Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но если голосование квалифицированным большинством окажется единственным вариантом, почему бы и нет?» — приводит издание слова премьер-министра Латвии Эвики Силини. В то же время некоторые европейские дипломаты предупреждают, что такой шаг может углубить разногласия внутри ЕС и спровоцировать более широкий институциональный кризис.

Ранее, 12 декабря, Совет Евросоюза принял решение о бессрочном замораживании суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает добиться на саммите 18–19 декабря согласия стран ЕС на экспроприацию около €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд размещены в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможная конфискация российских активов в Европе будет являться актом воровства. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министра юстиции РФ Константина Чуйченко, российскому руководству уже представлены варианты ответных мер в случае изъятия активов странами Запада.