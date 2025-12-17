экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Китая выступил против использования ЕС замороженных российских активов
CentralAsia (CA) -  Китайские власти выступают против использования Евросоюзом замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщают российские СМИ.

Выступая на брифинге, дипломат отметил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, может ли возможное использование замороженных активов РФ подорвать доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза.

Го Цзякунь отметил, что Пекин выступает за создание позитивной атмосферы и благоприятных условий для продвижения диалога и переговоров усилиями всех заинтересованных сторон. По его словам, приоритетом должно оставаться политическое урегулирование украинского кризиса.

Ранее, 12 декабря, Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря добиться согласия стран-членов на экспроприацию около €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд размещены в депозитарии Euroclear в Бельгии, для последующего кредитования Украины.

